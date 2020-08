Lebenshilfe Prüm : Kindergarten soll für 1,5 Millionen Euro erweitert werden

Prüm Die Lebenshilfe Prüm plant die Erweiterung der integrativen Einrichtung. Das Gebäude im Eulenrech soll um eine Etage aufgestockt werden. Insgesamt werden 1,5 Millionen Euro investiert.

Für Karl-Heinz Thommes, Mitbegründer der Lebenshilfe Prüm, ist der Tag, an dem wir unser Gespräch führen, ein ganz besonderer: „Heute vor 50 Jahren haben wir den ersten Sonderkindergarten in der Alten Schule in Wascheid eröffnet.“ Sein Sohn war damals vier Jahre alt. Vier Jahre später war es dann auch in Prüm soweit: 1974 wurde der Sonderkindergarten im Eulenrech eingeweiht.