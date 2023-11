Holz- oder Massivbau? Für das Millionenprojekt neue Kita ist in Badem eine Entscheidung gefallen

Badem · In einer Gemeinderatssitzung wurde das Konzept der geplanten Kita in Badem vorgestellt. Am Ende gab es eine Beschluss, aber es wurde auch Unzufriedenheit mit dem Land deutlich.

14.11.2023 , 08:00 Uhr

Eine Visualisierung, wie die neue Kita in Badem aussehen kann. Foto: Berdi Planung GmbH

„Ich glaube, in fast jeder der vergangenen Ratssitzungen wurde das Projekt Kindestagesstätte auf irgendeine Weise bearbeitet“, mit diesen Worten begann Bürgermeister Bernhard Klein die jüngste Sitzung. Auch an diesem Termin würde es nicht anders sein, denn Sabine Basten von Berdi Architekten aus Bernkastel-Kues stellt das erarbeitete Konzept der Kita vor und stellt wichtige Fragen zur weiteren Vorgehensweise.