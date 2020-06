Erziehung : Mettendorfer Kita verabschiedet Leiterin Ludwig

Anneliese Ludwig (links) und die Gesamtleiterin der Katholischen KiTa gGmbH Trier Bereich Bitburg-Süd, Roswitha Meyer. Foto: Kita St. Josef Mettendorf

Mettendorf (red) Die Kinder­tages­stätte St. Josef in Mettendorf hat Anneliese Ludwig in die Ruhephase ihrer Altersteilzeit verabschiedet. Sie hatte seit 40 Jahren als Erzieherin in der Einrichtung gearbeitet und 1991 die Leitung übernommen.



Besonders der Neubau, der 2016 fertig gestellt wurde, war ihr ein großes Anliegen. Stellvertretend für die Dörfer des Einzugsgebiets dankte der Ortsbürgermeister von Mettendorf, ­Nikolaus Kwiatkowski, Ludwig für deren langjährige Tätigkeit.

Das Bild zeigt Anneliese Ludwig (links) und Roswitha Meyer, Gesamt­leiterin Bereich Bitburg-­Süd bei der Träger­gesellschaft ­Katholische Kita gGmbH Trier.