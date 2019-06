Kindergottesdienst : Messe für Kinder an der Skihütte

Prüm Der nächste Kindergottesdienst der Pfarreiengemeinschaft Prüm ist am Sonntag, 16. Juni, an der Skihütte in der Wolfsschlucht. Beginn ist um 10.30 Uhr am Parkplatz vor dem Wintersportgelände. Der Gottesdienst mit Haltepunkten im Wald und auf der Wiese endet mit Gebet und Segen an der Skihütte.