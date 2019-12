BILDER-WOCH : Kinderlachen Eifel sagt danke

Wolsfeld Der Verein Kinderlachen Eifel hat bei seiner Weihnachtsfeier im Gasthaus Oberbillig in Holsthum auf vier Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit zurückgeblickt. Durch die unermüdliche Arbeit des Vorsitzenden, Gründers und „Vaters“ des Vereins, Thomas Treptau, sei man überhaupt so weit gekommen, sagte Johanna Müller (Projektleiterin Inklusion).

Daher sei es an der Zeit, danke zu sagen. Von der Planung der Veranstaltung hatte Treptau nichts mitbekommen, umso mehr freute er sich über die vielen Teilnehmer der Weihnachtsfeier, zeige dies doch, dass es viele Unterstützer des Vereins gebe. Johanna Müller hatte gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Karin Wagener und Daniela Kreten Unternehmen in Bitburg aufgesucht und um eine kleine Spende gebeten. Das selbstgesteckte Ziel, dass jeder Teilnehmer der Weihnachtsfeier ein Geschenk erhalten könnte, wurde erreicht. Der Verein bedankt sich bei allen Spendern. Nach der Verleihung der Auszeichnungen, an die aktiven Mitglieder im Verein erfolgte die Übergabe der Geschenke. Infos zum Verein gibt es auf www.jugendreisen54.de. Foto: Kinderlachen Eifel