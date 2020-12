Soziales : 989 Geschenkpäcken für „Weihnachten im Schuhkarton“

Prüm (red) An „Weihnachten im Schuhkarton“, einer Geschenkaktion der christlichen Organisation Samaritan‘s Purse für bedürftige Kinder, haben sich 13 lokale Sammelstellen beteiligt. Christa Busch (Foto). ist Sammelstellenleiterin in Prüm.

989 Geschenkpäckchen wurden in einem Umkreis von rund 30 Kilometern um die Waldstadt gesammelt und in der Evangelisch freien Gemeinde Prüm für die lange Reise in die Bestimmungsländer vorbereitet. An Spenden kamen 3588 Euro zusammen. Zudem haben rund zehn Helferinnen und Helfer mehr als 600 Schals, Socken oder Mützen gestrickt. Für sie werden Wollspenden das ganze Jahr über gerne angenommen. Infos bei Christa Busch unter Telefon 0163/9828077 oder Edith Rach unter 06553/900604. Foto: privat