Bauprojekt : Mehr Platz zum Essen und Schlafen: Pronsfeld vergrößert Kita

Die Kindertagesstätte in Pronsfeld wird erweitert. Dafür braucht es Platz und deswegen muss das Feuerwehrgerätehaus abgerissen werden. Foto: TV/Stefanie Glandien

Pronsfeld Die Kindertagesstätte in Pronsfeld ist zu klein geworden. Um den Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes und dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, plant die Ortsgemeinde eine Erweiterung um 50 Plätze.

Es sind Osterferien und auf dem Hof der Kindertagesstätte Spatzennest in Pronsfeld ist es deswegen vermutlich verhältnismäßig ruhig. Nur zwei Jungs spielen beim Schneetreiben draußen auf dem Platz.

Doch die Ruhe täuscht. Denn zurzeit sind 78 der 100 Plätze belegt – Tendenz steigend. Das sagen jedenfalls die neuen Bedarfszahlen im Einzugsgebiet. Doch nicht nur deswegen wird der Platz eng im Spatzennest. Denn am 1. Juli 2021 tritt das neue Kita-Gesetz in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für durchgehend sieben Stunden am Tag. Das bedeutet, dass zukünftig mehr Schlaf- und Ruhemöglichkeit vorhanden sein müssen, und auch die Anzahl der Mittagessen wird erheblich steigen.