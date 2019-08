ARCHIV - 09.09.2014, Bayern, Bamberg: Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. (zu dpa «Staatsanwaltschaften in Bayern leiten deutlich weniger Verfahren ein» vom 11.09.2018) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier/Bitburg-Prüm Ein 43-Jähriger muss sich wegen sexuellen Missbrauchs in 208 Fällen verantworten. Er erklärt sich bereit, ein Geständnis abzulegen, was sich strafmindernd für ihn auswirkt. Doch der Missbrauch ist nicht sein einziges Vergehen.

Tatort war die Eckcouch im Wohnzimmer oder die Scheune des Anwesens im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Zwei Mal die Woche soll der 43-jährige Angeklagte sexuelle Handlungen an dem 13-jährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin vorgenommen haben. Auch habe er den Jungen, für den er eine Vaterrolle ausgeübt hatte, veranlasst, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Der Missbrauch geschah meistens, wenn die Mutter des Jungen einkaufen oder arbeiten war. Und es geschah von Mitte 2014 bis Mitte 2016 – etwa 208 Mal.

Für den Umbau seines Elternhauses hat der gelernte Handwerker ein Darlehen in Höhe von 50.000 Euro aufgenommen. Nach der Trennung von der Mutter des missbrauchten Jungen ist er nach eigener Darstellung nach Thailand geflogen, nachdem er im Internet „eine Seite angeklickt“ habe. Die Thailänderin sei „ein gutes Mädchen“, habe auch den bettlägerigen Vater gepflegt. Sie habe nur ein Besuchervisum und sei nun wieder in Thailand. Man habe heiraten wollen, so der Angeklagte. Der Richter möchte noch wissen, ob die Thailänderin Kinder habe. Der Angeklagte sagt, dass sie eine Tochter habe, die aber beim Vater in Thailand bleiben sollte.