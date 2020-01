Leser-Aufruf : Kindheit in den 50er Jahren: Wer erinnert sich?

Trier/Bitburg/Wittlich (de) Kein Handy, kein Internet, kein Fernseher: Wer in den 50er Jahren groß geworden ist, hat sich die Zeit anders vertrieben. Gehören Sie dazu? Können Sie sich noch an Ihre Kindheit in den 50er Jahren erinnern?

Damals, als draußen gespielt wurde – ob im Winter oder im Sommer. Als es Weihnachten kein großes Spielzeug gab, sondern das, was man eh brauchte – ob Socken oder Schlafanzug. Was haben Sie als Kind in den 50er Jahren am liebsten gespielt? Was gab es zu besonderen Anlässen zu essen? Wie sah ein typischer Nachmittag aus? Mussten Sie viel im Haus helfen? Bei welchen Arbeiten? Was lief in der Schule anders als heute? Welche Hobbys hatten Sie?