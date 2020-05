Kriesgende : Kindheit zwischen Bomben und Neuanfang

Seffern Peter Mulbach aus Seffern hat seine Erinnerungen an das Kriegsende aufgeschrieben.

Die Erinnerungen, die Peter Mulbach aus Steffeln niedergeschrieben hat, beginnen am 16. Februar 1945, als das Haus seiner Familie ausgebombt wurde. Mulbach war damals sieben Jahre alt: „Meine erste Erinnerung ist, dass in unserem Haus deutsche Soldaten einquartiert waren. Ich wurde 1944 im Herbst eingeschult. Mein erster Schulgang dauerte vier Tage, dann war Schluss. Am 16. Februar 1945 sahen wir ein feindliches Flugzeug mehrere Male einen Anlauf nehmen in unser Nimstal. Meine Schwester Elschen und ich spielten draußen im Sand. Unsere Mutter rief uns zurück ins Haus, als es schon krachte. Wir waren in den Stall am Haus gelaufen und unterm Heu verschüttet. Mein Großvater hatte als einziger eine größere Kopfwunde, er wurde ins Lazarett nach Nattenheim gebracht. Wir hatten als Haushilfe ein Mädchen aus Russland, die jedoch schneller war als wir. Sie lief in den Keller, der nur von draußen zu begehen war. Sie hieß Katja, und hat es leider nicht überlebt, da genau diese Hälfte des Hauses total zerstört war. Da wir nun kein Dach mehr überm Kopf hatten, konnten wir bei meinen Großeltern (Eltern meiner Mutter) eineinhalb Schlafzimmer benutzen. Nur mit einem Einzelbett, ich mit meinem Großvater und die Mutter mit meiner Schwester. In dem kleinen Bauernhaus lebten wir mit insgesamt zwölf Personen. Von nun an ging alles sehr schnell, bis die Amerikaner einrückten. Tagelang immer wieder Fliegeralarm, wir liefen dann mit gepacktem Schultornister etwa zwei Kilometer in den Wengert, wo alte Steinbrüche waren, und wir dort Unterschlupf fanden. Als dann ein größerer Rückzug der deutschen Soldaten Richtung Kyllburg war, und der Beschuss immer stärker wurde, liefen wir in den Keller der Familie Heinz in der Dorfmitte Neckelen Dom, wo wir dann wieder einen Volltreffer bekamen. Soldaten und Dorfbewohner gruben uns dort aus.