Kino für Frauen : Kino für Frauen in Bitburg und Prüm

Bitburg/Prüm (red) Die Gleichstellungsbeauftragte Marita Singh und donum vitae präsentieren anlässlich des Internationalen Frauentages einen Film für Frauen. Der Film „Der Glanz der Unsichtbaren“ wird am Montag, 9. März, in Bitburg, und am Mittwoch, 11. März, in Prüm, gezeigt.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Der Film ist eine Mischung von Sozialdrama und französischer Komödie über obdachlose Frauen. Nach dem Film sind alle zu einem Glas Sekt und Gesprächen im Foyer des Kinos eingeladen.

Eine Bitte an die Kinobesucherinnen in Bitburg: Um Plastikabfall zu vermeiden, bitten die Veranstalter ein eigenes Sektglas mitzubringen.