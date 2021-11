Medien : 30 Jahre Verein Ciné Sura in Echternach

30 Jahre Verein Ciné Sura in Echternach

30 Jahre Ciné Sura in Echternach Foto: Pierre Weber

Echternach (red) 1896 wurde auf dem Gelände der heutigen Polizeistation in Echternach die erste Filmprojektion des Großherzogtums vorgeführt. Nach dem landesweiten Kinosterben der 1980er gründeten unter der Leitung des langjährigen Präsidenten Michel Kneip 1991 die Filmfreunde Echternachs einen Verein, um der Stadt wieder ein Stück Kinokultur zurückzugeben – Ciné Sura.

Nach anfänglichem Erfolg gingen die Besucherzahlen jedoch stetig in den Keller. Zur Jahrtausendwende drohte mit der Auflösung des bestehenden Komitees erneut die Schließung. Doch wieder fanden sich Kino­­verrückte, die an eine Zukunft des Saals glaubten. Mit neuer Energie und unter der Leitung von Michael Battenberg, nach 20 Jahren als Besitzer und Leiter mehrerer Kinos in Deutschland gerade nach Echternach gezogen, baute das neue Komitee das Ciné Sura auf. Programm auf der Website des Kinos unter www.cinesura.lu, ebenso alles zu seiner Geschichte. Foto: Pierre Weber