Park-Umgestaltung Maximiner Wäldchen in Bitburg: Was der Kiosk „Maxim“ bietet und wer dahinter steckt

Bitburg · Das Maximiner Wäldchen in Bitburg ist seit seiner Umgestaltung ein Ort, den viele gerne besuchen. Der Kiosk „Maxim“ rundet das Angebot ab. Was es dort gibt, wer die Betreiber sind und was Parkbesucher sagen.

24.07.2024 , 06:28 Uhr

Link zur Paywall Kiosk „Maxim“ am Maximiner Wäldchen 16 Bilder Foto: Christina Bents

Von Christina Bents