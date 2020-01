Glaube : Fest der heiligen drei Ärzte in Prüm

Fest der heiligen drei Ärzte in Prüm

Prüm Das Fest der heiligen drei Ärzte ist in Prüm und Umgebung seit Jahrhunderten ein Wallfahrtstag. Nach der Überlieferung handelt es sich bei den drei Heiligen (Marius, Audifax und Abacum) um Pilger aus Persien, die unter dem römischen Kaiser Claudius um das Jahr 268 die Märtyrergräber in Rom besuchten, dort ihr Vermögen für die verfolgten Christen opferten und dann ermordet wurden.

Im Jahr 1891 stifteten Prümer Ärzte und Apotheker ein Reliquiar, das sich heute in der Drei-Ärzte-Kapelle der Basilika befindet. Zum Fest der Heiligen feiern die Gläubigen am Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr ein Hochamt in der Basilika.