Religion : Hoffnung durch den christlichen Glauben

Hoffnung durch den christlichen Glauben Waxweiler/Schönecken. Wegen der Corona-Pandemie ist der persönliche Besuch eines Gottesdiensts für die Gläubigen derzeit nicht möglich. Für das kirchliche Leben gibt es jedoch eine Menge individuelle Alternativen, beispielsweise im Internet. Möglich sind auch selbstgestaltete Familiengottesdienste im eigenen Haushalt oder ein einfaches Händefalten und Beten, so wie jeder Einzelne es für sich bestimmt. Die Pfarrkirchen und Kapellen der Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler sind auch weiterhin zum eigenen Gebet geöffnet. Darauf weist Michael Fischer, Vorsitzender des Pfarreienrats, hin. Der Prophet Jesaja ermutige in seinem Bibelvers und gebe Hoffnung: „Verlasst euch stets auf den Herrn; denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels.“ Das Foto zeigt eine Figur des auferstandenen Jesus Christus auf dem Friedhof in Waxweiler - nach dem Modell des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844). Foto: Michael Fischer Foto: Michael Fischer