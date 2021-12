Jubiläum : Kirchenchor Badem feiert 150. Geburtstag

Der Kirchenchor Badem beim Weihnachtskonzert in Badem. Foto: tv/Verein

Badem Das Chorleben nahm 1871 in Badem seinen Anfang. Was in dieser großen Zeitspanne alles passiert ist und was sich alles verändert hat.

1871: In diesem Jahr entstand mit dem Sieg Preußens im Deutsch-Französischen Krieg und der Reichsgründung eine neue Großmacht in Europa. Charles Darwin stellte in seinem Werk „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl“ die Evolutionstheorie auf. Und: Der Kirchenchor Badem wurde gegründet.

In der Chronik steht, dass der damalige Lehrer Matthias Becker als Begründer gilt. In der Geschichte des Chores übten bis Mitte der 1940er Jahre immer wieder Lehrer und Priester die Leitung aus. Von 1945 bis 1955 übernahm Christian Becker aus Badem die Chorleitung sowie die Aufgaben des Organisten und Küsters. Nach seinem allzu frühen Tod trat Matthias Arnoldy, ebenfalls ein Musiker aus dem Dorf, 1957 seine Nachfolge an.

Der Kirchenchor sang ausschließlich bei geistlichen Anlässen und begleitete die Gottesdienste. Parallel zum Kirchenchor wurde 1950 der Männergesangverein Eintracht Badem gegründet – mit dem Ziel, dem Gesang auch eine weltliche Stimme zu widmen. Dessen Chorleiter wurde bis 1957 der damalige Volksschullehrer Bernhard Sander.

Nachdem Matthias Arnoldy 1957 auch die Leitung des Chores übernommen hatte, schlossen sich alle Sänger des MGV dem Kirchenchor an. Unter seiner Chorleitung erreichte er mit den über 34 Sängern in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts seinen gesanglichen Höhepunkt. Der Chor zählte zu den besten des Sängerkreises Bitburg. Auch im liturgischen Jahr prägte der Chorgesang die religiösen Feste.

Im Laufe der Jahre verringerte sich die Zahl der Sänger, und 1978 öffnete sich der Chor auch für Frauen und Mädchen. Auf der Generalversammlung im Februar 1979 vereinten sich beide Chöre unter der Namensgebung „Kirchenchor und M.G.V. ,Eintracht’ Badem“.

Der unerwartete Tod von Matthias Arnoldy im Jahr 2008 war ein Verlust für den Chor und für die Kirchengemeinde. Wolfgang Krämer aus Kyllburg übernahm Ende November die Leitung des Kirchenchores. Im Verlauf der Jahre gewannen die Frauenstimmen einen wachsenden Anteil, und 2013 wurde die Namensänderung „Kirchenchor St. Eligius Badem“ beschlossen.

„Das Chorleben war und ist immer geprägt durch die Freude am Gesang“, schildern die Mitglieder. Der „temperamentvolle“ Dirigent Wolfgang Krämer bringe der Sängerschar Kirchenmusik mit Herz und Klang sehr nahe. Auch weltliche Titel sind den 29 Sängerinnen und Sängern heute nicht fremd, und sie singen, wie sie sagen, „mit Fröhlichkeit Gott zu Ehren und den Menschen zur Freude“.

Das möchte der Chor unter Beweis stellen, wenn im Frühjahr 2021 die große Feier zum 150. Geburtstag des Kirchenchores ausgerichtet wird. Verbunden ist dieses Ziel mit der Hoffnung der Sängerinnen und Sänger, dass 2022 vieles wieder möglich wird, das den Chören in diesem Jahr durch Corona nicht möglich war.