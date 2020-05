MUSIK : Wenn ein Chor nicht proben darf ...

Alsdorf ... dann findet er neue Möglichkeiten. Ein Beispiel aus Alsdorf.

Nun ist es aber genauso gekommen. Vorsitzende Hiltrud Herrmann schildert das so: „Seit Mitte März fallen alle Chorproben wegen der Corona-Pandemie aus. Der Probenraum ist entsprechend der bischöflichen Dienstanweisung bis auf Weiteres geschlossen.“

Das Chorleben fällt also flach? Aber nein! Denn die Alsdorfer lassen sich nicht unterkriegen, wie Hiltrud Herrmann berichtet. So habe der Vorstand verschiedene Aktionen wie eine Palmzweigaktion, einen Vergissmeinnicht-Flyer und ein Brücke-nach-Jerusalem-Gebet umgesetzt. Und Chorleiter Andreas Blitsch nutze die freie Zeit, um die Sänger mit Notenmaterial und Tonträgern zu versorgen. Damit könnten sich die Mitglieder zuhause sogar ihre eigene Stimme in vierstimmigen Chorsätzen erarbeiten.