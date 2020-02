Glaube : Gastfamilien für Adonia-Chor gesucht

Prüm/Schönecken Der Adonia-Projektchor führt an Gründonnerstag, 16. April, in Schönecken das Teen-Musical „77“ auf. Der Chor gastiert wieder auf Einladung der evangelisch freien Gemeinde Prüm in der Region.

Die Jugendlichen üben das Musical innerhalb von drei Tagen ein und sind anschließend vier Tage lang auf Konzerttournee. Während der Tour übernachten sie in Privatquartieren. Daher werden dringend Gastfamilien für den 70-köpfigen Chor gesucht. Angesprochen sind alle, die zwei oder mehr Jugendliche für eine Nacht bei sich aufnehmen können.

Die Teilnehmer haben einen Schlafsack dabei, benötigen also nur eine Matratze.