Glaube : Kircheninitiative zieht in die Basilika

Prüm/Schwirzheim (fpl) Zum ersten Mal seit ihrer Gründung lädt die in Schwirzheim gestartete Kircheninitiative „passend anders“ zu einem Gottesdienst in die Basilika Prüm ein: am Sonntag, 23. August, um 18 Uhr.

Zum Thema „Du bist ein/e Botschafter/in Gottes“ spricht Pfarrer und Pater Aloys Hülskamp vom Jugendwerk Don Bosco Trier. Die musikalische Gestaltung übernimmt zum dritten Mal die Band „Spirit“.