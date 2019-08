Glaube : Gottesdienst? Geht auch anders!

Der Ort des christlichen Geschehens: Schwirzheim mit Wegekreuz an der Straße nach Büdesheim. Foto: Fritz-Peter Linden

Schwirzheim Die Schwirzheimer Kircheninitiative geht in ihr zweites Jahr. Und auch das Bistum hat das Engagement der Eifeler Christen gewürdigt, denn sie bringen Farbe und Leben ins Gotteshaus.

Genau – schon ein Jahr ist es her, dass sich Gläubige aus Schwirzheim und den Nachbardörfern zusammentaten, weil sie das katholische Elend (immer weniger Pfarrer, immer weniger Gottesdienste, immer weniger Gläubige in den Bänken, die Sorgen um die Bistumsreform – der TV berichtete) nicht mehr hinnehmen wollten.

Den Anstoß gab Theo Kewes, er ist nach wie vor einer der Hauptaktiven „und auch derjenige, der einen großen Teil der Arbeit übernimmt“, sagt Jutta Serwas. Und bald organisierten sie ihre eigenen Feiern, so oft das möglich war, um trotz des Verschwindens von Kirche und Priestern aus den Dörfern ihr Gotteshaus zu beleben. Und siehe: Viele machten mit, kamen als Besucher dazu, halfen bei der Gestaltung der Zusammenkünfte, etwa mit Musik, und alle freuten sich über die Idee.

Geplant wird alles in einer Gruppe von acht bis zehn Gläubigen aus Schwirzheim und Willwerath. Moderatorin der Messen ist Nicole Thielen. Hat sie das vorher auch schon einmal gemacht? „Noch nie“, sagt sie und lacht. „Das war der totale Sprung ins Wasser.“ Und jetzt? „Das macht sehr viel Spaß. Uns ist aber wichtig, dass es nicht nur eine Stimme am Mikrofon ist, die Redeanteile sind schon verteilt.“

Und die Vorarbeit beträchtlich – mehr, als sie zunächst gedacht habe, weil man sich lange und intensiv mit den vorgesehenen Themen beschäftige. „Der Abend selber“, sagt Nicole Thielen, „ist dann so ein bisschen ein großes Finale der ganzen Arbeit. Das können wir als Akteure dann richtig genießen.“

Sogar das Bistum fördert inzwischen das Projekt, sagt Jutta Serwas: „Die Gruppe wurde im November für ihr ehrenamtliches Engagement in Trier ausgezeichnet. Und unter anderem für die Heilig-Rock-Tage wurde ein kurzes Filmchen im letzten Gottesdienst gedreht – finanziert vom Bistum.“

Nicole Thielen bestätigt das: „Dass es einfach so selbstgemacht ist – das macht es so ehrlich. Das ist nicht so abstrakt von irgendwo auferlegt. Und das spüren auch die Leute.“