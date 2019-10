Orgelkonzert : Kirchenklänge in Schönecken

Schönecken (red) In der Konzertreihe „Kirchenklänge für St. Leodegar“ findet am Sonntag, 20. Oktober, um 18 Uhr das dritte Konzert statt. in der alten Pfarrkirche in Schönecken statt. Regionalkantor Christoph Schömig spielt Solostücke für Orgel aus Barock und Klassik und die Sängerinnen Mira Follmann, Sopran, und Ramona Zimmermann, Alt, präsentieren Werke aus der Romantik bis in die Gegenwart.

