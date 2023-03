Erster Jahrmarkt des Jahres Kirmes am Beda-Markt: Welche Fahrgeschäfte gibt es dieses Jahr

Vier Jahre mussten wir auf die Rückkehr des Beda-Markts warten. Am Wochenende findet die beliebte Messe in der Bitburger Innenstadt wieder statt und präsentiert sich in neuem Gewand. Das Handwerkerzelt und die Kunsthandwerkerausstellung gibt es in der Form nicht mehr. Stattdessen findet nun die Fitness- und Wohlfühlmesse zusammen mit der Frauenmesse in der Bitburger Stadthalle statt. Der Stadthallenvorplatz und der Parkplatz „Grüner See“ werden mit Ausstellern und einem Eventzelt inklusive Abendprogramm einbezogen. Was aber gleich geblieben ist, ist die Kirmes in der Bedastraße.