Brauchtum : Fußball, DJ-Nacht ein legendäres Oktoberfest und mehr bei der Bausterter Kirmes

Baustert Ausverkaufte Veranstaltungen im Festzelt gab es zur Kirmes in Baustert – 800 Besucher hatte die DJ-Nacht, 1000 das Oktoberfest.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war es am Freitagabend in Baustert wieder so weit. Eines der letzten großen, traditionellen Zeltfeste im Eifelkreis Bitburg-Prüm, die Bausterter Kirmes, startete. Über 120 Helfer aus den örtlichen Vereinen und den umliegenden Dörfern wurden eingebunden. Das Organisationsteam unter Leitung von Werner Irsch bestand aus Mitgliedern der drei ortsansässigen Vereine.

Nach ein paar Stunden Pause für die Helfer gab es am Samstag das in Baustert bereits legendäre Oktoberfest. Hierzu hatten die Veranstalter zum wiederholten Mal die bekannte Party- und Showband Die Grumis aus dem Frankenland verpflichtet. Sie sind Frankens wohl erfolgreichste Partyband. Die Formation heizt in ganz Deutschland in Hallen, Volks- und Oktoberfestzelten ein. Bereits zum siebten Mal in Baustert, zeichnete sich ihr Auftritt an diesem Abend durch Stimmungsmusik aus dem Alpenbereich und Mallorca-Schlager in eigenem Stil und besonderen Arrangements aus. Dazu gehörten auch Hits der Münchner Freiheit, von DJ Ötzi oder Andreas Gabalier.