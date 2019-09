Fest : Kirmes in Körperich

Körperich (red) Die Vereinsgemeinschaft Körperich lädt zur Kirmes ein. Am Freitag, 20. September, geht es um 19.30 Uhr mit einem Kontra-Mit-Turnier in der Gaytallhalle los. Am Samstag, 21. September, um 14 Uhr kann man beim Wanderspaß starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken