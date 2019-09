Volksfest : In Schönecken wird vier Tage lang gefeiert

Schönecken Zeitgleich zur beliebten, alljährlichen Kirmes vom 2. bis zum 6. Oktober begeht der Musikverein des Burgfleckens sein 170-jähriges Jubiläum.

Der Kontakt zu den Musik-Profis in Uniform habe sich über Jennifer Gillen, die Dirigentin des MV Schönecken ergeben, erzählt der Vorsitzende. „Jennifer hat an einem Lehrgang teilgenommen, der von einem der Musiker des Polizei-Orchesters geleitet wurde und hat von unserem Vorhaben berichtet“, erzählt Daniel Rähles. Kurze Zeit später sei eine Zusage erfolgt, „was uns selbstverständlich enorm freut.“ Natürlich wird während der Kirmes und der Feierlichkeiten zum 170. Bestehen des Musikvereins nicht nur Blasmusik erklingen: Am Mittwochabend gibt es Rockmusik der 50er, 60er und 70er Jahre mit der Band „Creaky Bones“, am Samstagabend testen während der Live-Rocknacht die Bands „Tuba Diesel“, die „Acapulco Firebirds“ und „Steil und Hart“ das Forum im Flecken auf seine Standfestigkeit. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.