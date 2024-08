Kosten steigen, Helfer fehlen Was passieren muss, damit die Kirmes nicht ausstirbt

Stehen ein Opa, ein Spanier und ein Feuerwehrmann an der Theke. Nein, das ist nicht der Anfang eines schlechten Witzes. Es ist ein ganz normaler Sonntagmorgen auf dem Dorf. Wobei, was heißt ganz normal? Es gibt diesen besonderen Anlass, den Kirmesfrühschoppen, bei dem diese Szenerie am ehesten zustande kommt.