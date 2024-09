Erzieher gesucht Neues „Abenteuerland“ in Bitburg: So sieht eine der größten Kitas des Landes aus

Exklusiv | Bitburg · In einer alten Kaserne in Bitburg ist eine der größten Kitas in Rheinland-Pfalz entstanden. 185 Kinder sollen dort betreut werden. Wir haben uns die Einrichtung angeschaut.

19.09.2024 , 06:56 Uhr

Link zur Paywall Rundgang: So sieht die neue Kita Abenteuerland in Bitburg aus 24 Bilder Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel