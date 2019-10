Kita muss erweitert werden : Feuerwehr Pronsfeld muss Anbau weichen

Info

Zurzeit besuchen laut Martina Gorges von Katholischen Kita gGmbH Trier 73 Kinder die Kindertagesstätte in Pronsfeld. Bis Ende August 2020 sind bislang 95 angemeldet. Um die kümmern sich 15 pädagogische Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit zuzüglich Praktikantin, Sprachförderkraft, Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte. Aktuell gibt es fünf Gruppen, davon ist eine provisorisch eingerichtet. Dadurch können 100 Kinder, davon 29 unter zwei Jahren, die Kita besuchen. Zum Einzugsbereich zählen Pronsfeld, Watzerath, Masthorn, Matzerath, Pittenbach und Orlenbach. Außerdem besuchen Kinder der Arla-Mitarbeiter, die nicht im Einzugsbereich wohnen, die Einrichtung. Die 20 Plätze, die für diese Kinder vorgehalten werden, sind in der Regel so wie gerade aktuell alle belegt. Geöffnet ist die Kita von 6.30 Uhr bis 17 Uhr.