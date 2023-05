Platz für 185 Kinder Kita-Bau in Bitburg knackt die Zehn-Millionen-Euro-Marke

Es ist staubig auf den Fluren der Alten Kaserne. Kabel hängen von den Decken, Werkzeug liegt herum. Hin und wieder hört man die Stimmen der Bauarbeiter durch die langen Gänge schallen. Die Räume und Gänge, die von der Größe her eigentlich an eine Grundschule erinnern, sind tatsächlich für eine Kita bestimmt. Bürgermeister Joachim Kandels: „Das wäre mit der Stadt Speicher die größte Kita in Rheinland-Pfalz.“