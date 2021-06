Erziehung : „Da werden die Träger vor unendliche Kosten gestellt“

Lasel Kita-Gesetz: In Lasel arbeitet man der Umsetzung. Der TV sprach mit Chefin Brigitte Wanken-Leibisch und erhielt eine Top-Führung von den Jung-Naturforschern.

„Ich glaube nicht“, sagt Brigitte Wanken-Leibisch, Chefin der Kindertagesstätte in Lasel. „Überall hapert es irgendwo.“ Und überall im Eifelkreis, ergänzt sie, „werden die Träger vor unendliche Kosten gestellt“. Denn es muss, siehe Artikel oben, vor allem Raum für das neue, umfassende Betreuungsangebot geschaffen werden. Allein in Bitburg fehlen hunderte von Plätzen für die Kleinsten und Kleinen.

Allerdings verweist Brigitte Wanken-Leibisch auch darauf, dass viele der von heute an geltenden Regelungen seit Jahren bekannt seien. Überrascht sein dürfe also niemand. Zugleich erinnert sie daran, dass nicht alles sofort umgesetzt sein müsse: „Die Kommunen haben ja sieben Jahre Zeit. Es wird also in den nächsten Jahren einiges passieren. Und ich finde auch in Ordnung, dass das nicht sofort sein muss.“