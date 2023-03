Stadt Speicher sieht sich in der Verantwortung Die Kita im St. Vinzenzhaus soll geschlossen werden: Gibt es schon bald eine Lösung?

Speicher · Die angekündigte Schließung der Kita im St. Vinzenzhaus in Speicher zur Jahresmitte 2025 sorgt in Speicher für Diskussion. Seit der Bekanntgabe am 8. März arbeiten Stadt und Verwaltung an Lösungen.

Zahlreiche Zuschauer, darunter betroffene Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita im St. Vinzenzhaus, verfolgten die Sitzung des Stadtrates Speicher. Foto: Hoeser Rudolf

Von Rudolf Höser

„Nur wenige Tage nach Bekanntgabe der beabsichtigten Schließung der Kita im St. Vinzenzhaus haben Verbandsgemeinde, Stadt und die Bedarfsgemeinden an einem Tisch gesessen. Wir arbeiten gemeinsam und konstruktiv an Lösungen. In der Kürze der Zeit war es natürlich noch nicht möglich, bereits heute Abend ein fertiges Ergebnis zu präsentieren. Dafür bitten wir um Verständnis“, sagte VG Bürgermeister Marcus Conrad in der jüngsten Sitzung des Speicherer Stadtrates.