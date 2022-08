Dorfgespräch : „Ohne räumliche Anpassungen würden 25 Plätze wegfallen“ – Kita in Oberkail soll größer werden

Die St. Michael Kita in Oberkail. Archivbild. Foto: TV/Nora John

Oberkail Weil auch in Zukunft mit vielen Kindern in der Kita in Oberkail gerechnet wird, muss das Gebäude erweitert werden. Dafür gibt es erste Ideen - und eine gute Nachricht für die Kleinen und ihre Eltern.