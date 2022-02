Recycling : Umwelt: Kita Badem sammelt Kartuschen

Badem (red) Wer nicht weiß, wohin mit seinen leeren Tonerkartuschen oder Druckkopftinten – die Kindertagesstätte Badem und der Förderverein bieten eine Lösung an: Sie haben einen Flyer entworf­en, mit Informationen was alles gesammelt wird und wo Sammelboxen aufgestellt wurden.

Die Sammelboxen befinden sich in der Kita Badem, Hubert-Lux-Straße 10, bei „nah und gut“ Plattner in der Bitburger Straße 18 sowie bei Raiffeisen Badem, in der Dudeldorfer Straße 59. Jeder könne seine Kartuschen und Ähnliches dort kostenlos in die Sammelboxen legen, heißt es auf dem Flyer.