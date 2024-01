Nach der Unwetterwarnung Kitas, Arztpraxen, Pflegedienste: Wie sich Eifeler Einrichtungen auf Glatteis vorbereitet haben

Am Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg beeinträchtigen die Glatteiswarnungen und das Ausmaß des sich tatsächlich einstellenden Wetters am Mittwoch den Betrieb nicht. Die Mitarbeitenden sind am Morgen gut angekommen, sagt die Pressesprecherin. In der Notaufnahme ist am Vormittag nicht mehr los als üblich. „Die Blitzeissituation hat bislang keine für uns spürbaren Auswirkungen", so die Sprecherin gegen Mittag. „Aber wir sind in jedem Fall da, sollte sich das ändern und Menschen verstärkt unsere Hilfe benötigen."