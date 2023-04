Umweltverschmutzung Bläschen und Fäulnisgeruch: Wer hat das Fischsterben in Bächen in der Eifel verursacht?

Dirk Biehl aus Philippsheim hat vor zwei Jahren in der Verbandsgemeinde Bitburger Land Bäche gepachtet. Den Langebach, der direkt an der Dudeldorfer Kläranlage vorbei fließt, und den Auelbach, in den der Langebach mündet. Das bringt ihm seit vergangenem Oktober statt entspanntem Anglerspaß vor allem Ärger. Der Grund: Die Bäche seien plötzlich tot, sagt er.