Infrastruktur : Sauber! Die Plütscheider Er-Kläranlage

Foto: Fritz-Peter Linden 20 Bilder Saubere Wasser-Arbeit: die neue Kläranlage in Plütscheid

Plütscheid Neubau im Altbau: Die Plütscheider Kläranlage ist offiziell in Betrieb genommen. Die Herausforderungen waren stramm, aber man blieb im Kostenrahmen. Trotzdem: total kompliziert alles. Aber wir können das erklären.

Kläranlagen: Sie sind die kaum besungenen Wunderwerke unserer Alltags-Infrastruktur. Dabei steckt in ihnen technische und planerische Hochleistung. Und ihre Bedeutung für uns alle zeigte sich bei der Flut im Ahrtal, als sie in etlichen Dörfern zerstört wurden. Wenn die Kläranlagen nicht mehr funktionieren, wird es kritisch. Und gesundheitsgefährdend.

Die Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld hat jetzt in Plütscheid ihre neue Anlage offiziell in Betrieb genommen, auch wenn sie, sagt VG-Bürgermeister Johannes Kuhl, bereits seit Ende 2021 laufe.

Kläranlagen: Warum uns sauberes Wasser teuer ist

Die Anlage kostet – für etwas mehr als 300 Einwohner in und um Plütscheid – 2,7 Millionen Euro. Das Land gibt eine zinslosen Kredit von 1,1 Millionen plus einen Zuschuss in Höhe von 760.000 Euro. Knapp eine Million muss die VG, ebenfalls per Kredit, finanzieren.

Viel Geld. Aber gerade wird in Arzfeld eine weitere Anlage gebaut, für knapp 2000 Menschen, die kostet dann sechs Millionen. Damit wird aber auch klar, wie wertvoll sauberes Wasser ist. Und wie viel es uns kostet. „Das sind schon Herkules-Aufgaben“, sagt VG-Chef Kuhl. „Jedes Jahr aufs Neue.“

Wie komplex solche Anlagen mittlerweile sind, kann Ingenieur Horst Lenz (Plan Lenz, Winterspelt) an einem Beispiel erklären: „Als ich 1991 meine erste Anlage geplant habe, in Roth bei Prüm, da war der Schaltschrank ein Element. 80 Zentimeter breit, 2,20 Meter hoch. Heutzutage ist das ein ganzes Zimmer voll mit Schaltschränken.“ In Plütscheid sind es sechs.

Und die regeln zum Beispiel das sanfte Anlaufen der Maschinen, um Strom zu sparen. „Das kostet in der Investition mehr“, sagt Lenz. „Aber im Endeffekt macht es sich bezahlt.“

Sie haben etwa ein Jahr länger gebraucht mit dem Bau als geplant: Beim Spatenstich 2019 (der TV berichtete) rechnete VG-Werkleiter Herbert Gierenz noch mit einem Betriebsbeginn Ende 2020, wenn alles gut laufe.

Kläranlage Plütscheid: Spannender Umbau

Es lief auch fast alles gut – wären da nicht die Pandemie und die Lieferschwierigkeiten beim Material, vor allem bei Stahl, gewesen. Das Kniffligste, ergänzt Gierenz, war aber etwas anderes: „Es war ein Umbau im Bestand.“ Denn die bisherige Anlage wurde, im laufenden Betrieb, durch die neue, größere, bessere Stück für Stück ersetzt. Allein das hinzubekommen war sportlich.

Aber: alles klappte. Bauleiter Michael Schmitz berichtet von unfallfreiem Verlauf (außer: Sonnenbrand) – und dass sich bereits ein Vogelpärchen auf der Anlage eingenistet habe.

Vom Prinzip her ist es ja einfach: Wenn das Wasser aus der Anlage wieder in den Naturkreislauf geschickt wird, muss es sauber sein. Davor aber ist alles furchtbar kompliziert. Horst Lenz zählt auf, was alles berücksichtigt und eingeplant werden muss: Dimension, Topografie, Maschinen, Elektrik, Verfahrenstechnik, Biologie, Chemie, Zufahrten, Parkplätze. Und die Statik, sagt Lenz. „Damit die Becken stehenbleiben und nicht zusammenfallen.“

Sie haben den Schlüssel: Dennis Theis (links) und Oliver Maiers sind bei der VG Arzfeld zuständig für die Kläranlage in Plütscheid. Foto: Fritz-Peter Linden

Kläranlagen: So retten wir wertvolle Stoffe

Noch ein bisschen Technik? Gern: Die Plütscheider Anlage – im Kern geliefert vom Spezialisten Zahnen Technik in Arzfeld – muss dem Wasser neben allem anderen auch Phosphor entziehen. Phosphor? Ja, weil wertvoll: Jeder Mensch hat es im Körper, in jeder Zelle, wir brauchen es, neben Kalzium, unter anderem für Zähne und Knochenaufbau und nehmen es über unsere Nahrung auf.

Aber, sagt Horst Lenz, „es ist ein endliches Produkt, wie Erdöl. Wenn wir das Phosphor komplett verlieren, kann die Menschheit nicht überleben.“

Also muss es im Kreislauf gehalten werden. Es landet dann im Klärschlamm – für den in Plütscheid zwei Silos gebaut wurden. Der Schlamm wiederum soll künftig nicht mehr auf die Äcker geschüttet werden, sondern in speziellen Anlagen verbrannt. Dort wird ihm dann auch das Phosphor entzogen.

Die Anlage arbeitet mit einem sogenannten Mischsystem, wie Gierenz sagt. Das heißt: Auch Regen- und Oberflächenwasser werden ihr zugeleitet – fünf Liter pro Sekunde. Kommt es aber zu extremen Wolkenbrüchen, muss das überschüssige Wasser aufgefangen werden – dafür ist in Plütscheid ein Regenüberlaufbecken vorgelagert. Wenn es dann nicht mehr regnet, wird dieses Wasser der Kläranlage dosiert zugeführt.

Das Mischsystem soll es übrigens künftig nicht mehr geben, womit wir auch noch einmal das Thema Hochwasser streifen. Denn in Zukunft (und auch im Plütscheider Neubaugebiet Kehrweg) setzt man auf das sogenannte Trennsystem: Darin wird kein Oberflächen- und Regenwasser mehr in die Anlagen geleitet, sondern in Rückhaltebecken. Dort soll ein Teil versickern, der andere fließt gedrosselt in die nahen Gewässer.

Das kann man auch an den jetzt entstehenden Neubauten sehen: Statt nur eines Rohrs, das Toiletten- und Spülwasser zusammen mit dem Regenwasser vom Dach in den Kanal schickt, haben die neuen Häuser zwei Rohre: Eins, blau, fürs Regenwasser und ein zweites, braun (warum wohl?), für unser Abwasser.

Jetzt haben wir noch immer nicht alles erklärt. Es ist eben: kompliziert. „Aber dafür sind wir Ingenieure da“, sagt Horst Lenz und lacht.

Die Kläranlage in Plütscheid ist in Betrieb genommen. Im Belebungsbecken arbeiten die Bakterien und zersetzen den Dreck. Foto: Fritz-Peter Linden