Corona-Regeln : Landrat Joachim Streit und seine Ehefrau klagen gegen Ausgangssperre im Eifelkreis

Bitburg Der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat als Privatmann gemeinsam mit seiner Frau Klage gegen die ab heute geltende Ausgangssperre in seinem Kreis eingelegt. Das steckt dahinter:

Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Landräte fordern Umdenken in der Corona-Politik - Was dahinter steckt

Zur ergänzenden Argumentation wurden von den Eheleuten Streit folgende Beweggründe genannt:

- Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist einer der am dünnsten besiedelte Kreise in Deutschland und der am dünnsten besiedelte in RLP. Die in der MPK getroffene Vereinbarung der möglichen Ausgangssperre ab einer 3-Tages-Inzidenz von 100 mag für Städte mit einer Einwohnerdichte von 1000 Ew/Quadratkilometer Wirkung haben, aber nicht beim Eifelkreis mit 61 Ew/qkm In 51 der 234 Gemeinden des Eifelkreis gab es bisher noch keinen Coronafall.