Kinderbuch : Klar bin ich von hier!

Anfeindungen und Alltagsrassismus betreffen nicht nur prominente Fußballspieler, Fernsehmoderatoren oder andere Erwachsene, sondern – und das sogar in ganz besonderem Maß - auch Kinder.Dem neunjährigen Malik, der einen kenianischen Vater hat und in einer deutschen Großstadt lebt, passiert es immer wieder, dass ihm wildfremde Menschen in die Haare fassen.



Außerdem wird er ziemlich oft gefragt, woher er „wirklich“ kommt. Die Antwort „aus der Schützestraße“ scheint vielen Menschen nicht zu genügen. Auch für sein „gutes Deutsch“ wird er öfter mal gelobt. Aber was soll er denn sonst sprechen? Klingonisch? Nur gut, dass Malik seine Freunde hat und einen Lehrer, der immer zu ihm hält. Das Kinderbuch „Klar bin ich von hier! Was ein schwarzer Junge in Deutschland erlebt“ zeigt, wie anstrengend es ist und wie klein es macht, immer wieder auf teils subtilsten Ebenen und oft sogar unwillentlich ausgegrenzt zu werden.Für Kinder ab acht Jahre. dpa