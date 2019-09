Kultur : Klassik im Schloss mit Mozart

Malberg (red) Alte Werke in alten Mauern: Der Pianist Marco Tezza gastiert zusammen mit dem Violinisten Paolo Ghidoni, am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr auf Schloss Malberg. In der Reihe „Klassik im Schloss“ präsentiert das Duo Musik von Mozart, Schubert, Schumann und Brahms.

Der Eintritt kostet 18, ermäßigt neun Euro.