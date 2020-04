Buchtipp für die Coronazeit : „Die Schattenlinie“ von Joseph Conrad

Ein Schiff auf dem asiatischen Meer, kommandiert von einem jungen, unerfahrenen Kapitän, kein Windstoß weit und breit – und die nahezu ganze Mannschaft mattgesetzt vom Tropenfieber: „Und als ich sie mir vom Poopdeck herab anschaute“, denkt der Kapitän, „bekam ich den schrecklichen Eindruck nicht aus dem Sinn, dass sie sich in vergifteter Luft bewegten.“

Man sieht: Es gibt, in diesen Coronawochen, neben den üblichen Erwähnten wie Albert Camus‘ „Die Pest“ auch noch andere Bücher, die zur Krise passen. Wie eben Joseph Conrads „Schattenlinie“, eine stark auf Erlebnissen des Autors basierende Novelle. Es ist ein spätes Werk, das er unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs verfasste – als sein Sohn Borys eingezogen und an die Front geschickt wurde. Ihm ist es auch gewidmet – und „allen anderen, die, wie er, die Schattenlinie ihrer Generation in früher Jugend überschritten haben“.