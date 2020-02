Kleiderbörse : Alles rund ums Kind

Bitburg (red) Die Integrative Kindertagesstätte St. Martin veranstaltet am Samstag, 7. März, eine Kleiderbörse mit allem rund ums Kind. Interessierte Verkäufer können sich von Montag, 10., bis Samstag, 15. Februar per E- Mail an KleiderboerseKitaSt.Martin@gmx.de anmelden.