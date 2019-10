Verkauf : Kleiderbörse in Biersdorf

Biersdorf Herbst- und Winterkleidung für Babys, Kinder und Jugendliche, Spielsachen und Bücher werden von 13 bis 16 Uhr (12.30 Uhr für Schwangere) bei der Spielzeug- und Kleiderbörse am heutigen Samstag im Gemeindehaus Langheck in Biersdorf am See angeboten.