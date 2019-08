Kleiderbörse in Rittersdorf

Rittersdorf (red) Die Kindertagesstätte Burgzwerge Rittersdorf veranstaltet am Samstag, 7. September, von 9 bis 12 Uhr eine Kleider- und Spielzeugbörse.

Wer noch Interesse an einem Verkaufstisch hat kann sich bei Sonja Thielen unter Telefon 06561/4750 oder per E-mail an info@burgzwerge.de melden. Die Kosten pro Verkaufstisch betragen zehn Euro.