B 257 bei Masholder halbseitig gesperrt : Kleine Brücke, großer Aufwand: Bauwerk in Bitburg Masholder wird saniert

Bitburg Autofahrer können sich bis Sommer auf Verkehrsbehinderungen auf der B 257 einstellen. Denn die kleine Brücke, die den Bitburger Stadtteil Masholder mit der Schnellstraße verbindet, wird saniert.

Auf nicht einmal 50 Meter Länge bringt es die Brücke, die bei Bitburg über die B 257 führt. Doch für die Planer vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein hat die kleine Überführung im Stadtteil Masholder es in sich. Rund vier Monate soll die Sanierung des Bauwerks dauern und geschätzt 320 000 Euro verschlingen.

Doch wie kann es eigentlich sein, dass die Sanierung einer so kurzen Strecke so lange dauert – und auch derart teuer wird? Das liegt laut LBM vor allem daran, dass auf der Brücke nur halbseitig gearbeitet wird. „Das verdoppelt die Bauzeit fast und treibt die Kosten in die Höhe“, erklärt Arimond.

Ganz sperren aber will der Landesbetrieb das Bauwerk nicht. „Wir wollen die Anzahl der Vollsperrungen möglichst minimieren“, sagt der Mitarbeiter. Denn derzeit liefen so viele Bauarbeiten, sagt Arimond, dass die Ausweisung von freien Umleitungsstrecken eine Herausforderung darstelle: „Bei all den Arbeiten in der Gegend fällt es schwer, den Verkehr nicht in die nächste Baustelle zu lotsen.“