KINDER : Kleine Piraten auf Entdeckertour

Rittersdorf (red) 30 Jungen und Mädchen der Pfarreiengemeinschaft Rittersdorf im Grundschulalter verbrachten die letzten Ferientage bei einer Freizeit in Bettingen. Dabei erlebten die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuern (Leitung: Gemeindereferentin Doris Hormesch) viel Action. So verwandelten sie sich täglich in kleine Piraten. Auch stand ein Ausflug in den Parc Merveillux in Luxemburg auf dem Programm (Foto). Am letzten Tag der Freizeit präsentierten die Kinder den Eltern ihre Bastelarbeiten. Bei einer Suchaktion mit den Eltern entdeckten die Kinder den Schatz beim „Goldtaler-Verstecker“ im Pfarrhaus Bettingen. Anschließend war Torwandschießen angesagt. Foto: tv/DORIS HORMESCH