Im Stadtteil ist ein Projekt zum Bienenschutz angelaufen. Dabei ist der Nachwuchs besonders aktiv.

(utz) Der Gartentrupp rückt ab. Im Bollerwagen sitzen die kleinen Helfer in Gummistiefeln, die eben noch emsig im Boden gewühlt und mit flinken Fingern Wildblumen gesäht und Pflanzen eingegraben haben. Sie fahren (dank der Hilfe der Kita-Mitarbeiterinnen) zurück Richtung Kita. Sie winken, rufen „Tschüss“ und „Danke“. Zurück am Acker bleiben Ortsvorsteher Heiko Jakobs, drei Landwirte, ein Traktor – und Imker Michael Schöler, der den frisch von den Kids in die Erde gebrachten Lavendel nochmal fest andrückt. „Das müssen wir noch ein bisschen üben“, sagt er, grinst und fügt hinzu: „Aber darauf kommt es ja nicht an.“

Vielmehr gehe es beim Projekt „Mötsch blüht“, das mit dieser Aktion offiziell angelaufen ist, um etwas anderes. „Die Kinder sollen etwas über den Artenschutz lernen, wie wichtig eine intakte Natur für die Bienen ist und wie wichtig Bienen für die Natur und die Menschen sind.“ Heiko Jakobs nickt. Zusammen mit Schöler und der Kita hat er das Projekt angestoßen. Ziel im Projektjahr eins ist es, 20 000 Quadratmeter Fläche, die drei Junglandwirte sowie Privatleute zur Verfügung gestellt haben, zum Blühen zu bringen – und zwar mit bienenfreundlichen Wildblumen.

Freilich müssen die Kinder die Arbeit nicht ganz alleine machen. Die Landwirte Helmut Berg, Michael Baustert und Matthias Ewen sowie Matthias Tölkes helfen mit ihren Maschinen dabei mit. „Im Spätsommer haben wir dann hier ein blühendes Paradies“, sagt Schöler. Und Futter für seine Bienenvölker, die er in diesem Jahr von Heinz Franke übernommen hat.

Apropos Bienen: Die Kita-Kinder, die bereits einiges über die Insekten gelernt haben, werden demnächst eine Patenschaft für ein Volk übernehmen. Eine farbige Kiste für die Insekten ist bereits gestaltet. Und auch ein eigener Honig in Gläsern mit in der Kita gemalten Etiketten soll im Juni geschleudert werden.

Doch nicht nur die Kleinen sollen mehr über die Natur erfahren: Auch Erwachsene wollen die Initiatoren ansprechen. Mit einem Tag der offenen Tür und Infotafeln am Bienenhäuschen sowie einem Flyer mit Infos zur bienenfreundlichen Gestaltung von Gärten oder Brachflächen. Also: Jeder kann mitmachen! Dass das Projekt im Sande verläuft, befürchten die Beteiligten ohnehin nicht. „Wir haben jetzt schon eine so tolle Resonanz, da werden in den kommenden Jahren sicher noch einige blühende Flächen dazu kommen“, sagt Jakobs. Und wer noch mal genau wissen will, wie sich das mit den Bienen und Blümchen verhält, kann ja mal die kleinen Experten in Gummistiefeln fragen.