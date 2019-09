TV-Wandertag : Kleiner Ort, große Resonanz

Richtig was los: Die Wanderer genießen die schönen Strecken in der Südeifel. Foto: Rudolf Höser/Rudolf Hoeser

Ammeldingen bei Neuerburg Rund 1300 Wanderer aus der ganzen Region machten den TV-Wandertag in Ammeldingen bei Neuerburg zum Erfolg.

Die Wanderfreunde kamen am Sonntag in Scharen zum 27. Volksfreund-Wandertag nach Ammeldingen nahe Neuerburg. Angeboten wurden vier Routen, wie TV-Redakteur Markus Hormes morgens bei seiner Begrüßung der Gäste auf dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus vorstellte. Und auch sonst war was geboten: vom Unterhaltungsprogramm mit Darbietungen regionaler Musikvereine bis hin zur mobilen Waldschule. Die Dorfgemeinschaft Ammeldingen hat für den Wandertag richtig was auf die Beine gestellt. „Ein dickes Lob an sie alle“, bedankte sich dafür auch Moderator Markus Hormes.