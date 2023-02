Klima : Willst Du auch sauwer leben? Hier kann man beim Klimaschutz mit anpacken!

Damals noch angekündigt, heute schon Wirklichkeit: Über 100 Gemüsesorten wachsen im Garten Idem von Robin Strellen. Foto: TV/Christian Altmayer

Trier Klimaschutz bedeutet nicht nur Verzicht. Man kann ja auch selbst was machen! In dieser Rubrik erklären wir, wo und wie man in der Region für Umwelt und Natur aktiv werden kann. Zum Auftakt: Warum nicht Teil einer solidarischen Landwirtschaft werden, Streuobstwiesen pflegen oder in den Umweltschutz einsteigen?

Von Katharina de Mos Chefreporterin

Garten Idem. Obwohl es dabei tatsächlich um einen Garten geht, der in Idenheim (kurz: Idem) im fruchtbaren Bitburger Gutland liegt, klingt der Name sicher nicht nur zufällig nach Garten Eden. Nach der Vision von etwas paradiesisch Schönem.

Solidarische Landwirtschaft lautet das Stichwort. Ziel dieses Gartens ist nämlich nicht nur der Anbau von regionalem und biologischem Gemüse, das ja als besonders schöpfungsschonend gilt, sondern auch ein „nachhaltiges und solidarisches Miteinander“.

„Hilf mit, diese Vision wahr werden zu lassen und einen lebendigen Begegnungsort zu gestalten, an dem es mehr als nur Gemüse gibt“, heißt es auf der Homepage des Gartens, der aktuell in seine zweite Saison der Solidarischen Landwirtschaft geht und dieses Jahr 55 Ernteanteile an Haushalte der Region abgeben kann. Ein paar Plätze sind noch frei. „Wer Bock auf richtig gutes Gemüse hat, erntefrisch und aus einer zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Praxis hervorgegangen, der meldet sich am besten über unseren Newsletter auf der Homepage an – oder bekundet noch besser direkt sein Interesse an der Mitgliedschaft per Mail“, sagt Robin Strellen, der Initiator des Projekts.

Mehr als 100 Sorten Gemüse gebe es im Garten, dabei einige alte, die so in der großindustriellen Landwirtschaft schon lange keinen Platz mehr fänden.

Als Pate bei der Solidarischen Landwirtschaft mitmachen

Neben Gemüse wird es dieses Jahr auch erstmals Eier und Honig geben. Einfach kaufen kann man die allerdings nicht: Interessenten können Paten der 50 Legehennen und zehn Bienenvölker werden und erhalten dann wöchentlich ein Fünfzigstel der gelegten Eier und ihren Teil des Honigs.

Feste und gemeinsames Gärtnern an Aktionstagen (der nächste ist am 11. März ab 10 Uhr, Interessierte sind herzlich willkommen) sind aber auch Teil der Solidarischen Landwirtschaft, die derzeit wächst.

„Unser erster Schwesterngarten in Nasingen startet dieses Jahr ebenfalls mit seinen ersten 20 Ernteanteilen“, sagt der Gärtner, dessen Ziel es ist, dass sich so viele weitere Solawis in der Südeifel und im Bitburger Land etablieren, bis sich die Region selbst mit frischem Gemüse versorgen kann.

Der Garten in Nasingen (Verbandsgemeinde Südeifel) – die grüne Oase – werde von Gemüsegärtnerin Annick Putz und Charel Goedert geleitet. Ihr Hof will dieses Jahr 20 Haushalte mit Gemüse versorgen.

Die BUNDjugend in Trier sucht junge Klima- und Umweltschützer

Junge Menschen bis 27 Jahre, die Lust auf Umweltschutz haben, können sich in der BUNDjugend Ortsgruppe Trier engagieren. Diese plant am 4. März um 19 Uhr ein erstes Treffen im Friedens- und Umweltzentrum Trier. „Gerne können sich weitere Interessierte unter trier@bundjugend-rlp.de melden und Teil unserer Ortsgruppe werden!“, betont

Projektleiterin Alisha Jung. Die BUNDjugend setze sich für alle Themen rund um den Klima- und Umweltschutz sowie für soziale Gerechtigkeit ein. „Gemeinsam planen wir Demonstrationen, um unsere Stimme lauter werden zu lassen. Außerdem finden regelmäßige Treffen in der Gruppe statt, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen, Ideen zu schmieden und gemeinsam eine tolle Zeit zu haben“, sagt Jung. Und dabei solle auch der Spaß nie zu kurz kommen.

Infos unter: Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., KlimaBewusst Trier, Pfützenstraße 1, Telefon: 0176/15869-423 und https://www.bundjugend-rlp.de/

Naturschutz auf der Streuobstwiese in Heidenburg: Fitnesstraining an der frischen Luft

Die Obstbäume der von der Gemeinde Heidenburg Mitte der 1990er Jahre angelegten Streuobstwiese brauchen dringend einen Verjüngungsschnitt. Das will der Verein Heidenburger Äpfelchen e.V. am 4. März und am 11. März jeweils nachmittags ab 13.30 Uhr angehen. „Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung“ , sagt Maria Eiden-Steinhoff. Professionelles Werkzeug sei vorhanden. „Wer will kann natürlich seine eigenen Schnittgeräte mitbringen. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt.“

Wer mitmachen will, kann sich über per Mail bei aepfelchen@heidenburg-natur.de oder telefonisch unter 06509/9108748 melden.

Die Streuobstinitiative: „Heidenburger Äpfelchen e.V.“ wurde zur Rettung der alten Streuobstbestände rund ums Dorf und zum Erhalt artenreicher Wiesen gegründet. Ziel ist es, Streuobstwiesen und extensive Mähwiesen als Hotspots der Artenvielfalt zu erhalten – ebenso wie alte Apfelsorten, alte Kulturlandschaften und regionale Lebensmittel. Dafür werden Misteln entfernt, Bäume geschnitten. Zudem wurde ein Acker in eine artenreiche Wiese umgewandelt.

Auch Umweltbildung (Aktionen mit der Grundschule Heidenburg) sowie Beratung und Unterstützung privater Streuobsteigentümer gehören zum Portfolio des Vereins.

Geplant ist laut Maria Eiden-Steinhoff außerdem die Anlage eines Schmetterlingspfads. Der Antrag wurde bei der LAG Erbeskopf eingereicht. „Wenn es klappt wollen wir bis zum Sommer die Stationen erstellen und eine Eröffnungsführung anbieten.“