Umwelt : Was der Eifelwald heutzutage leisten muss

Eifel Käfer und Klimawandel stellen hohe Anforderungen an den heimischen Forst. Das können reine Fichtenwälder nicht erfüllen.

Bei der sogenannten „Vorverjüngung“ werden Lücken in den Wäldern mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bäume bepflanzt. Bewährte heimische Arten wie Eichen, Weißtannen und Esskastanien, aber auch exotischere Arten aus Südeuropa wie die Flaumeiche, die Atlaszeder oder die Libanonzeder gedeihen in der ganzen Eifel. Allein in diesem Herbst sollen im Gebiet des Forstamts Gerolstein 150 000 neue Setzlinge gepflanzt werden.

In ganz Rheinland-Pfalz liegt ein Viertel der Wälder in privater Hand. In der Eifel ist dieser Anteil teilweise jedoch deutlich höher. Im Gebiet des Forstamts Prüm zum Beispiel sind 60 Prozent der Wälder in Privatbesitz. 12 000 Hektar Wald, die tausenden Einzelpersonen gehören. Teilweise sind diese Wälder nicht größer als ein Fußballfeld. „Dort ist die Lage deutlich schlechter“, sagt Wind. „Wir können so viel beraten und anbieten, wie wir wollen. Die Initiative muss vom Waldbesitzer kommen.“