Bitburg (red) Das Bitburger Krankenhaus veranstaltet einen Gedenk- und Trauergottesdienst für Patienten, die im Marienhausklinikum Eifel gestorben sind. Damit sollen die Angehörigen der Verstorbenen auf ihrem Weg der Trauer begleiten.

Der nächste Gottesdienst für Patienten, die zwischen Januar und Juli 2019 im Krankenhaus in Bitburg gestorben sind, ist am Montag, 2. September, 18 Uhr in der Klinikkapelle.